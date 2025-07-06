Yeni Kıbrıs Partisi, Devrimci Komünist Birlik ve Sol Hareket, YENİDÜZEN gazetesi yazarı, araştırmacı Kutlu Adalı’nın 6 Temmuz 1996 gecesi suikastla öldürülmesinin 29. yılında Lefkoşa’daki TC Elçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Üç örgütün ortak açıklaması, YKP Sekreterya üyesi Halil Karapaşaoğlu tarafından okundu.

Basın açıklamasının ardından örgütler, Kutlu Adalı’nın vurulduğu noktaya giderek kaleme aldığı son yazısını okuyarak anma gerçekleştirdi.

Basın açıklamasının ardından örgütler, Kutlu Adalı’nın vurulduğu noktaya giderek kaleme aldığı son yazısını okuyarak anma gerçekleştirdi.

Karapaşaoğlu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin yetiştirdiği önemli bir aydın ve cesur bir gazeteci Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996 gecesi evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu öldürüldü.Fikirleri, düşünceleri ve kalemiyle yürüttüğü mücadelesi, silahla, kurşunla, kanla durdurulmaya çalışıldı. Adalı’yı öldürerek durdurdular. Ancak mücadelesi devam ediyor. Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz.

Kutlu Adalı’nın kalemiyle mücadele edemeyenler, onu hunharca katlettiler. Cinayet failleri malumdur. Adalı cinayeti devlet eliyle işlenmiş siyasi bir cinayettir. Bu cinayeti etkin bir şekilde soruşturmadılar. Dosya rafa kalktı. Katiller cezalandırılmadı.

Mafya lideri Sedat Peker’in, Adalı cinayeti ile ilgili itirafları bilinen gerçeklerin malumudur ve birinci ağızdan itiraftır. Bu itiraflar asker, sivil bürokrasinin faşist yapılanmasını ve işledikleri suçları bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Adalı cinayetinin failleri isim isim bilinmektedir. Kanıtlar, deliller, katiller ortadadır. Buna rağmen hala tutuklamalar gerçekleşmemiştir. Bunu şiddetle kınıyoruz.

Başsavcılık ve polis kafalarını kumdan çıkarmalıdır. Suçluların yakalanarak cezalandırılması sürecini bir an önce sonuçlandırmalıdır. TC Elçiliği, Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma konusunda esas muhataptır. TC Elçiliği, TC asker, sivil derin devleti tarafından öldürülen ülkemiz aydınlık yüzü Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili hesap vermeli, katillerin yakalanarak cezalandırılması için gereken girişimleri biran önce başlatmalıdır.

Bugün binlerce adalı, Adalı’nın bıraktığı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Adalılar ölmez, fikirler ölmez. Adalı cinayetinin failleri ve katillerinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz…”