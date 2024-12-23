Ruşen Yücesoylu Karakaya: “Bu katillerin, bu vicdansızların ömür boyu hapiste müebbet yatmasını istiyoruz” Sena Bundak Topukçuoğlu: “Bilerek, isteyerek çocuklarımızı bizden kopardılar ve çürük bina inşa ettiler”

Betül Çetintaş: “Adalet yerini bulursa, çocuklarımıza olan borcumuzu ödemişiz gibi hissedeceğiz” Abide Kuşaf: “Davamızın olası kastla sonuçlanmasını istiyoruz” Esra Özberkman: “Bekliyoruz ve gerçek adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” Yaşar Kemal Gençalioğlu: “Bir daha böyle bir şey yaşanmaması için, adalet için savaş veriyoruz”

Ebru OSMAN

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde tuzla buz’a dönen İSİAS Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler için adalet arayışı sürüyor…

Otel sahiplerine karşı açılan ve ‘karar duruşması’ olabileceği ifade edilen, Salı günü Adıyaman adliyesinde gerçekleşecek olan altıncı duruşma öncesi Şampiyon Meleklerin aileleri YENİDÜZEN’e konuştu.

Davanın akıbetine ilişkin aileler duygularını YENİDÜZEN’e aktardı…

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı - Ruşen Yücesoylu Karakaya (Selin Karakaya’nın annesi):

“Bu katillerin, bu vicdansızların ömür boyu hapiste müebbet yatmasını istiyoruz”

“Aileler olarak çok gerginiz, altıncı duruşmamıza gidiyoruz ve altıncı duruşmamızın aslında bir karar duruşması olma ihtimalini çok az görüyorduk. Fakat son gelişmelerde bunun bir karar duruşması olduğu sinyallerini verdi. Tüm Türkiye Cumhuriyeti adaletine ilk günden söylediklerimizi tekrar söylüyoruz, hatta bugün burada, bu meydanlarda bunu haykıracağız... Biz sanıkların olası kastla yargılanıp ceza almasını istiyoruz. Bu katillerin, bu vicdansızların ömür boyu hapiste müebbet yatmasını istiyoruz. Böylelikle çocuklarımızın adaleti sağlanacaktır ve aynı zamanda da bu katilleri bu ceza ile cezalandırdıklarında bu bir emsal dava olacaktır. Belki Türkiye’de bir şeyler değişecektir, artık çocukların hayatı daha değerli olacaktır ve başka çocuklar ölmeyecektir. Mahkeme heyetinden elini vicdanına koyup olası kast kusur türünü uygulamasını istiyoruz. ”

Sena Bundak Topukçuoğlu (Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun annesi):

“Bilerek, isteyerek çocuklarımızı bizden kopardılar ve çürük bina inşa ettiler”

“Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan duruşmada adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğum için, çocuklarımız için ve Şampiyon Meleklerimiz için onların hayatlarını çalan insanların en ağır cezayla hak ettikleri gibi olası kastla cezalandırılmalarını istiyorum.

Bizim çocuklarımızı bu hayattan koparan kesinlikle deprem değildi, o bina eğer sağlam yapılmış olsaydı, katları kesip kesip asansör çıkmasaydılar veya bir sürü sahtekarlık yapmasaydılar, o bina çocuklarımızı koruyacaktı. Ama böyle değil, bu yüzden bilerek, isteyerek çocuklarımızı bizden kopardılar, bilerek ve isteyerek çürük bina inşa ettiler. O yüzden en ağır cezayla hak ettikleri olası kast cezasıyla hüküm giymelerini istiyorum. ”

Betül Çetintaş (Osman Çetintaş’ın annesi):

“Adalet yerini bulursa, çocuklarımıza olan borcumuzu ödemişiz gibi hissedeceğiz”

“İki yıla yakın bir süredir çocuklarımızı kaybetmemizin ardından elimizden geldiğince direnebildiğimiz kadar bu mücadelenin peşinden gidiyoruz. Bu hafta yine büyük bir sınavdayız. Olası kast için sesimizi her yere duyurmaya çalışıyoruz, başardığımıza da inanıyorum. Arkamızda koskoca ülkemiz var. İnşallah beklentimiz gerçekleşecek ve adalet olası kastla gelecek. Bu belki biraz olsun içimizi soğutacak, belki biraz çocuklarımıza olan borcumuzu ödemişiz gibi hissedeceğiz. Onları geri getiremeyeceğimizi biliyoruz tabii ki ama bu şekilde gidişlerinin bir bedeli vardır ve o bedelin ödenmesi gerekiyor. Bu adalet de olası kastla olacağına inanıyoruz. Gelecek hafta bize dua edin ve bizimle olun.”

Abide Kuşaf (Mülkiye Kuşaf Dağlı’nın annesi ve Abide ve Nazife’nin nenesi):

“Davamızın olası kastla sonuçlanmasını istiyoruz”

“Davamızın olası kastla sonuçlanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Çocuklarımız için biz her gün ölüyüz, her gün ölüyüz biz…”

Esra Özberkman (Sahil Özberkman’ın annesi):

“Bekliyoruz ve gerçek adaletin yerini bulacağına inanıyoruz”

“Gerginiz açıkçası ama hala umutluyuz. Bekliyoruz ve gerçek adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Bulana kadar da durmaya niyetimiz yok, her zaman söylediğimiz gibi... Bu süreç bizim için zorlu olacak, bu duruşmada beklentimiz kamu görevlilerinin davasının da diğer suçlularla birleştirilip tek dava olarak görülmesi, çünkü bu katil bina yapılırken birlikte çalıştılar ve birlikte yargılanmaları gerektiğine inanıyoruz. Gerçek adaletin ancak bu şekilde yerine geleceğine inanıyoruz, umudumuz bu yönde.”

Yaşar Kemal Gençalioğlu (Hayal Gençalioğlu’nun babası):

“Bir daha böyle bir şey yaşanmaması için, adalet için savaş veriyoruz”

“Adıyaman’da bulunan otel diye adlandırdıkları ama bir sürü ihmaller sorunu olan bir enkaz yığınında çocuklarımızı kaybettik, canlarımızı kaybettik. O günden beri bir yanımız eksik bir yanımız yarım… Adalet mücadelesi veriyoruz, adalet için uğraşıyoruz. Çocuklarımız için, gelecekteki çocuklar için, bir daha böyle bir şey yaşanmaması için, adalet için bir savaş veriyoruz. İnşallah bu son kararda da bunları görerek, bu binayı görerek ve tüm dünyanın gördüğü bu moloz yığınını oradaki yetkililer de görüp olası kastla cezalandırmaları için elimizden gelenini yapacağız. Oradaki çocuklar hepimizin çocuğuydu, benim kızım vefat etti ama orada bir sürü çocuk vardı, bir sürü canlar vardı, inşallah bir emsal dava olacak, bunun için de elimizden geleni yapacağız. Allah’ın izniyle adalet yerine gelecek, tek temennimiz budur, tek savaşımız ve tek isteğimiz budur. Oradaki yetkililerin artık bunu görüp duymasını istiyoruz, bize kulak vermelerini istiyoruz ve bunları görüp ona göre onlara ceza vermelerini istiyoruz. Bütün ailelerin tek isteği budur. ”