"Adalet için Adıyaman'da olacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yarınki İsias Davası'nı yerinde takip edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, "Adalete ulaşana kadar, ailelerimizin ayakları nereye basarsa ayaklarımız oraya basacak" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Yarın bir kez daha Adıyaman'da olacağız. Çocuklarımız için, ailelerimiz için, adalet için...

Adalete ulaşana kadar, ailelerimizin ayakları nereye basarsa ayaklarımız oraya basacak... #isiasortakdavamız"

Adalet için ‘olası kast’