6 Şubat depreminde yerle bir olan, 35’i Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili ocak ayında Adıyaman’da başlayan ve 26 Nisan’da devam edecek dava öncesinde, Lefkoşa’da adalet yürüyüşü yapıldı.

“Meleklere adalet sözümüz var” sloganıyla TC Büyükelçiliği’ne yürüyen yüzlerce yurttaş, "İsisas Ortak Davamızdır”, “Adalet İçin Yürüyoruz” diye haykırdı.

Eyleme Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP - YDP - DP Hükümeti'nden hiçbir ismin katılmaması dikkat çekti.

Öte yandan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve pek çok muhalefet milletvekilleri, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılım gösterdi.

Lefkoşa Otobüs Terminalinde toplanan kalabalık, ilk olarak meşalelerle "adalet" yazdı. Daha sonra elçiliğe yürüdü.

Elçilik önünde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Elçilik önünde "adalet" sloganları atan kalabalık, daha sonra yüzünü Şehitler Anıtına çevirdi.

Şehitler Anıtı'nda kalabalığa seslenen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, deprem suçluları Olası Kast ile yargılanana kadar mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Adıyaman'da devam eden dava sürecinde, üzücü gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Karakaya, "Bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nden tek beklentimiz de bu yöndedir" dedi.

İlk günden bu yana yaslarını bir kenara koyarak, bu acıyı yaşatanların cezalarını çekmelerini istedikleriniz söyleyen Karakaya, "Hep birlikte cezalarını çekmelerini bekledik, adalet diye haykırdık" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz, suçlular olası kaatla yargılanıp hüküm giyene kadar devam edecek" diyen Karakaya, "Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek. Çünkü meleklere sözümüz var" şeklinde konuştu.

"26 Nisan'da dünyanın en güzel kokusunu, sarılışını, canlarımızı, geleceğimizi bıraktığımız Adıyaman'da olacağız" diyen Karakaya, "çocuklarımıza, öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza, rehberlerimize mezar olan Adıyaman'da bir kez daha hazır olacak, davamıza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz hafta tamamlanan bilirkişi raporlarına göre sadece 17 saniyede yıkılan İsias Otel'ın sahipleri özgürce dolaşacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar" diyen Karakaya, "Bu dava adil şekilde bir sonuçlanana kadar bu katillerin hep peşinde olacağız" vurgusu yaptı.