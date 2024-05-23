“Ada 74” açık arttırmayla satılıyor

YENİDÜZEN - ÖZEL

Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinden “protokolün” katılımıyla Mersin’de düzenlenen büyük bir törenle hizmete girdiği açıklanan ancak “liman ve yakıt borçları” nedeniyle yaklaşık 3 aydır limanda atıl durumda kalan Ada 74 isimli RoRo gemisi yarın açık arttırmayla satılıyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre açık arttırmanın başlangıç fiyatı 3 milyon 600 bin Dolar olacak ve gemiyi alan kişi, ilk etapta 1,5 milyon Dolar peşin ödeme yapacak, geriye kalan miktarı ise 4 yıl içerisinde ödeyecek.

Geminin 1 milyon Dolarlık bakım, yüz binlerce liralık da yakıt ve liman borcu bulunuyordu.

Yüzde 51’i Türkiye, yüzde 49’u ise “KKTC”ye ait olan geminin “borçları kapatmak” adına satılacağı ifade ediliyor.