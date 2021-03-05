İşte son kararlar! Restoran dış mekanları 10 Mart'ta açılıyor

Bakanlar Kurulu, Covid-19'la ilgili yeni tedbirleri açıkladı. Pazartesi'nden cuma gününe kadar gece saat 21.00'den sabah saat 05.00'e kısmi sokağa çıkma yasağı sürecek, 13 Mart cumartesi marketler ve zorunlu ihtiyaçlar dışında işletmeler kapalı olacak. 14 Mart Pazar günü ise yine "Tam Sokağa Çıkma Yasağı" uygulanacak, eczaneler ve fırınlar dışında her yer kapanacak.



Restoranların dış mekanları 10 Mart'ta, özel eğitim merkezleri ise 8 Mart'ta açılıyor. Her iki sektör temsilcilerinin bu sürece kadar PCR testlerini yaptırmaları istendi.



Yasa Gücünde Kararname ile özel sektör çalışanları, yine, İhtiyat Sandığı birikimlerinden ödeme alabilecek. İhtiyat Sandığı'nda yatırımı olanlar, Mart ve Nisan aylarında 2'şer bin TL çekiliş yapabilecek.



Bakanlar Kurulu açılma kararlarını genişletti.

Buna göre;

Kısmi sokağa çıkma yasağı Pazartesi Cuma günleri arasında, gece 21’den sabah sabah 5’e kadar devam edecek.

13 Mart Cumartesi sabah 5’ten, 15 Mart Pazartesi sabah 5’e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek.

13 Mart Cumartesi zorunlu ihtiyaçları karşılayacak işletmeler açılacak. Diğer işletmeler kapalı.

Pazar günü fırın eczane dışındaki işletmeler kapalı olacak.

Lefke, Güzelyurt, Mağusa ve İskele’ye, Lefkoşa ve Girne’den geçişler ilçe emniyet kurulu denetimde gerçekleşecek.

Restoranlarda dış mekanlarda oturma alanlarının oturma alanlarının açılması için 10 Mart’a kadar PCR testlerini yapacak. 10 Mart’ta restoranlar dış mekanlarının açılacak.

Casino, bar, meyhane, cafe, havuzlar, masaj salonları, sporlar salonları vb. dışındaki işletmeler hizmet vermeye devam edecek.

Özel eğitim merkezleri 8 Mart’tan itibaren açılacak. Eğitim merkezlerinde çalışanlar her 7 günde 1 PCR testi yapacak.

Güney Kıbrıs üzerinden yurt dışına gitmek isteyen kişilerin transferlerini sağlamak için son 24 saat içinde yapılan PCR testleri ile saat kısıtlamalı olarak Larnaka hava limanına gidebilecek.

Temassız sporların ve bireysel ve açık olan sporlar başlayacak.

İhtiyat sandığında birikimi olanlara süreli ve kısmi ödeme yapılacak. Mart 2021'de olmak üzere iki eşit taksitler olacak şekilde maksimum 4000 TL’ye kadar belli bir ölçüde birikimden ödeme alabilecekler.

Sürüş ehliyeti süresi dolanların geçerlilik süreleri 31 Mart’a kadar uzatıldı.