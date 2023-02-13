Acılı anne konuştu: “Herkesi dışarda bulacağım diye bekliyordum ama sağlam hiçbir yer yoktu…”

Adıyaman’da İsias Otel enkazından kendi imkanlarıyla kurtulan ancak kızı Sahil Özberkman’ı kaybeden acılı anne Esra Özberkman konuştu, “İçerden çıktığımda herkesi ‘dışarıda bulacağım’ diye bekliyordum ama çok kötüydü. Sağlam hiçbir yer yoktu. Sonra çocuklarımızı bulamadık…”

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdür Muavini olan Özberkman, tüm ülkeyi yasa boğan, derin acılara neden olan deprem felaketinin 6’ıncı gününde kızının cansız bedenine ulaştı.

İngiliz Channel 4 kanalına konuşan Özberkman, acısını “11 buçuk yaşındaydı, en küçüğü oydu, en küçük benim kızımdı.” diyerek gözyaşları içinde dile getirdi.

Özberkman, deprem anını ve yaşananları şöyle anlattı: “Çocuklara gitmek için kapıya doğru koşmaya çalıştım, koşamadım. Bir şey çarptı yüzüme ve düştüm bayıldım sanırım, devamını hatırlamıyorum çünkü. Kendime geldiğimde bir sürü toz vardı, böyle değişik karanlık bir ortamdı. Kalkmaya çalıştım kalkamadım, üzerimde bir şey vardı sağ tarafımda, üstümde tavan vardı. Çekti kollarımdan tuttular, yukarıya çıkardılar. Enkazın üzerinden yürüdük, ben onu görünce… İçerden çıktığımda herkesi ‘dışarıda bulacağım’ diye bekliyordum ama çok kötüydü. Sağlam hiçbir yer yoktu. Sonra çocuklarımızı bulamadık benim kızım da burada. Dün sabah bulundu daha, tam 6 gün sonra, en alta bodruma kadar düşmüşler. 11 buçuk yaşındaydı, en küçüğü oydu, en küçük benim kızımdı.” Turnuva için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafileleri İsias Otel’de konaklıyordu. Esra Özberkman ile birlikte depremin hemen ardından enkazdan kendi imkanlarıyla 4 isim kurtulabildi; Murat Aktuğralı Pervin Aksoy ve Recep Kılıç. Recep Kılıç kızı Havin’i, Murat Aktuğralı da oğlu Aras’ı kaybetti.



