Acil Durum Hastanesi'nden Bakanlığa personel krizi

Acil Durum Hastanesi'nde özel eğitimli bir kayıt personelinin Sağlık Bakanlığı'na aktarılması krize neden oldu.

Pozitif ve temaslılar kayıt alanındaki personel hastaneden alınması ile birlikte nöbetlerde sıkıntı yaşandığı, işleyişin aksadığı, başhekimlikle bakanlık arasında da tansiyonun yükseldiği bildirildi.

Yenidüzen'e bilgi veren kaynaklar, "Özel eğitimli personel, tümüyle Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin talimatı ile bakanlığa alındı ve orada sekreter olarak görev yapacak" dendi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bu iddiaya karşılık böyle bir görevlendirmenin yapıldığını doğruladı ancak “Sağlığı siyasete alet etmeyin” dedi.

Pilli, gerekirse Pandemi Hastanesi’nden birkaç personelin daha alınacağını, gereksiz personelin görev yerlerinin kaydırılacağını ifade ederek, “Pandemiye gerekli personeli koyacağız. Gereksiz personel varsa da kaydıracağız” şeklinde konuştu.

Pandemi Hastanesi’nde herhangi bir sorun yaşanmadığını da savunan Pilli, “ Sağda solda palavra atıyorlar. Bunlara itibar etmeyin” şeklinde konuştu.

Pilli, vaka sayısındaki artış nedeniyle yoğun bakımın dolduğunu, 12 kişilik ikinci bir yoğun bakımın oluşturulduğunu dile getirerek, görevlendirmelerle ilgili ayarlamaların yapıldığını söyledi.

Acil Durum Hastanesi'nde aylardır bir sıkıntı olmadığı, ancak, özellikle pozitif hastaların yönlendirilmesi ve kayıt alanında eğitim bir personelin görev yerinin değiştirilmesi ile krizin ortaya çıktığı öne sürüldü. "Bir personel yandaşlıkla mesai sistemine çekildi, hastane yönetimine hiçbir bilgi verilmedi" iddiaları da öne çıktı.

Acil Durum Hastanesi Sorumlusu Dr. Erol Uçaner ise herhangi bir açıklama yapmadı, gerekli bilginin Sağlık Bakanlığı’ndan alınabileceğini söyledi.

Pilli: Gereksiz personel varsa kaydıracağız

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bu iddiaya karşılık böyle bir görevlendirmenin yapıldığını doğruladı ancak “Sağlığı siyasete alet etmeyin” dedi.

Pilli, gerekirse Pandemi Hastanesi’nden birkaç personelin daha alınacağını, gereksiz personelin görev yerlerinin kaydırılacağını ifade ederek, “Pandemiye gerekli personeli koyacağız. Gereksiz personel varsa da kaydıracağız” şeklinde konuştu.

Pandemi Hastanesi’nde herhangi bir sorun yaşanmadığını da savunan Pilli, “ Sağda solda palavra atıyorlar. Bunlara itibar etmeyin” şeklinde konuştu.

Pilli, vaka sayısındaki artış nedeniyle yoğun bakımın dolduğunu, 12 kişilik ikinci bir yoğun bakımın oluşturulduğunu dile getirerek, görevlendirmelerle ilgili ayarlamaların yapıldığını söyledi.