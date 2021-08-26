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'Acil Durum Hastanesi'ndeki hastaların durumu çok ağır'

'Acil Durum Hastanesi'ndeki hastaların durumu çok ağır'

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bu sabah itibarıyla, 19'u yoğun bakımda 91'i serviste toplam 110 19 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğünü belirtti

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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bu sabah itibarıyla, 19'u yoğun bakımda 91'i serviste toplam 110 19 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğünü belirterek, “Hem servislerde hem yoğun bakımda olan hastaların durumu çok ağır… Özellikle aşısız hastalar çok kötü” dedi.

 

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