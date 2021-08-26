'Acil Durum Hastanesi'ndeki hastaların durumu çok ağır'

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bu sabah itibarıyla, 19'u yoğun bakımda 91'i serviste toplam 110 19 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğünü belirterek, “Hem servislerde hem yoğun bakımda olan hastaların durumu çok ağır… Özellikle aşısız hastalar çok kötü” dedi.

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