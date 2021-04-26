Uçaner: 1 Doktor pozitif, yatak kapasitesi 110’a çıkarıldı

Devrim DEMİR

Vakaların hızla artış göstermesi ile günlük test sayısı da yükseltildi. Acil Durum Hastanesinde görevli bir doktor rastgele yaptığı PCR test sonucunun pozitif çıkması sonucu temaslı 2 doktor da karantinaya alındı. Temaslı doktorların ilk testleri negatif çıkarken, pozitif çıkan doktorun tedavisi başlatıldı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Doktor Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesinde taramaların yapıldığını görevli doktor ve hemşirelerin haftada 1 PCR testlerini yaptırdığını kaydetti.

Pozitif çıkan doktorun da rutin PCR test kontrolünde pozitif çıktığını kaydeden Doktor Erol Uçaner, hastanede birimleri ayırdıklarını söyledi.

Uçaner: “56 kişi tedavi görüyor”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, şuan hastanede 56 pozitif vakanın tedavi gördüğünü, semptomsuz vakaların ise karantina otellerinde tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Acil Durum Hastanesinde 30 yatağın boş olduğuna değinen Uçaner, 23 yatağın daha takviye olarak hastaneye gelerek yatak kapasitesinin 110’a çıkarılacağını kaydetti.

Her hangi bir sıkıntının olmadığını yatak sayısının da önlem maksatlı arttırıldığını kaydeden Doktor Uçaner, “Bugün içinde yatak sayısı 110’a çıkacak, amacımız önlemlerimizi önceden almak” dedi.