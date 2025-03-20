“Acelenin sebebi, Başbakan Üstel’in talimatı”

Ertuğrul SENOVA

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde sadece 1 haftadır görüşülen ve “karma oyun kaldırılmasını” öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, UBP’li vekillerin oylarıyla, oyçokluğuyla onaylandı.

Komitede üyesi olan CTP Milletvekilleri, söz konusu yasa önerisine, anti demokratik süreç nedeniyle ret yanıtı verdi.

Yasa önerisinin Meclis’ten geçmesi durumunda seçimlerde, sadece mühür ve tercih yönünde oy kullanılabilecek.

13 Mart Çarşamba günü gerçekleşen UBP Parti Meclisi toplantısının ardından gündeme gelen “karma oyun kaldırılması” konusu, beraberinde “Haziran’da baskın – erken seçim” iddialarını da gündeme getirmişti.

UBP Parti Meclisi toplantısından 1 gün sonra toplantıya davet edilen komitenin “apar-topar” toplanması, konunun kamuoyunun pek de gündemine getirilmemesi ve sadece 1 haftada komiteden geçmesi, “erken seçim” iddialarını daha da güçlendirdi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan komitenin CTP’li üyesi, milletvekili Ongun Talat, “Israrlı sorularımız sonucunda kayıtlara geçti, bu konu Başbakan Ünal Üstel’in talimatı. Bu yüzden hızla komiteden geçti” dedi.

“Esas niyetleri yasa önerisini ilk toplantıdan Cuma günü onaylamaktı” diyen Talat, “Bu tamamen anti demokratik bir süreç. Erken seçim niyetiniz varsa şeffaf şekilde kamuoyuna açıklayın dedim. Resmi cevap vermediler” şeklinde konuştu.

Komite toplantılarına, Meclis dışındaki siyasi partilerin de davet edilmesi yönünde talepte bulunduklarını, bu kapsamda “göstermelik olarak” meclis dışı olan partilerin de sadece 1 toplantıya davet edildiğini belirten Talat, “Bu konuyu toplumun geniş kesimleriyle konuşmak gerekiyordu” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun yıllardır bekleyen “çağdışı prosedürlerin kaldırılmasıyla ilgili” taleplerinin bulunduğunu belirten Talat, “Bu konudaki önerler de hazır. Bu önerileri de komiteye getirelim, birleştirelim dedik. Onu da dikkate almadılar” ifadelerini kullandı.

Talat, “Bir stratejileri var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Pek çok kez sormamıza rağmen, acelelerinin ne olduğunu izah edemediler” şeklinde konuştu.