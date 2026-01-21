"ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayacağız"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'a karşı askeri güç kullanması durumunda Danimarka'nın da aynısını yapmaktan kaçınmayacağını söyledi.

Frederiksen, başkent Kopenhag'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı "ele geçirmeye" yönelik tehditlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerinde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamadığını aktaran Frederiksen, "Dolayısıyla biz de aynısını yapmaktan kaçınmayız. Bu, ABD Başkanı'nın söyledikleri veya söylemediklerinin doğal bir sonucu olur." dedi.

Frederiksen, Grönland'daki askeri eğitim faaliyetlerinin artırıldığını söyleyerek, "Grönland'daki askeri varlığın artması bir süredir devam eden NATO'nun Arktik Dayanıklılık Operasyonu'nun bir sonucudur." diye konuştu.