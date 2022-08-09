'Abdülhamid Han' çalışmalara başladı
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' çalışmalara başladı. Gemi, bugün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ilk görev yerine gönderildi.
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' göreve başladı. Gemi, bugün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ilk görev yerine gönderildi.
Törende konuşan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 Kuyusu olduğunu açıkladı.
Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.
Yörükler-1 Kuyusu, Antalya Gazipaşa'nın 55 kilometre açığında bulunuyor.
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Etiketler : türkiye, SONDAJ, Abdulhamid Han