ABD’nin eski Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Kıbrıs büyükelçisi Judith Garber hayatını kaybetti.

Garber, 2019 – 2022 yılları arasında ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Elçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Amerikalı diplomat Garber’in görev süresi boyunca Kıbrıs’ta BM parametrelerine dayalı bir çözümü savunduğu ve uzlaşma için çaba sarf ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Garber anısına Perşembe gün saat 18.30’da tören düzenleneceği belirtildi.