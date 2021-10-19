AB’den Türkiye’ye karşı ‘tedbirler’ listesi

AB Dışişleri Bakanlarının, Lüksemburg’daki toplantısından “Türkiye’ye karşı tedbir” kararı çıktı, bunun için “seçenekler listesi” hazırlanacağı belirtildi.



Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin olarak Avrupa Birliği’nde “seçenekler listesi” hazırlanmasına karar verildi.

Fileleftheros bu gelişmeyi “AB Dışişleri Bakanları Türkiye’ye Karşı Tedbirlerle Liste Hazırlamaya Karar Verdi” başlığı ile duyurdu.



Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrına ilişkin tartışmanın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından başlatıldığı bildirildi.



Borrell’in ayrıca AB Dışişleri Bakanlarının 27 Temmuz tarihinde net bir açıklama yaptıklarını ve Türkiye’den ne istedikleri konusunda da çok açık olduklarını anımsattığı ifade edildi.

Fileleftheros’un haberine göre, 27’ler Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik pozisyonunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilkeleri içerisinde teyit etti; Türkiye’nin çerçevenin dışında hareket ettiği vurgulandı.

Borrell, AB Dış Eylem Servisi’nden Türkiye’nin davranışına reaksiyon için seçenekler belgesi hazırlamasını talep etti; kapalı Maraş bölgesinde yaşanan yeni ihlalleri gündeme getirdi.



“Seçenekler listesi”nin bir sonraki Avrupa Dışişleri Konseyi toplantısında sunulması bekleniyor.





“Çerçeve dışına çıkılıyor”

Fileleftheros gazetesi Borrell’in ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in söz aldığını ve konseye, bugüne kadar şekillenen durumu anlattığını belirtti.

Hristodulidis, kapalı Maraş bölgesindeki faaliyetleri anlattı, “Nautical Geo” gemisine yönelik müdahaleden söz etti.

Avrupalı meslektaşlarının bu gelişmelere reaksiyon göstermesi gerektiğini ancak bunun sadece açıklamalarla değil somut şekilde yapılması gerektiğinden söz eden Hristodulidis, önümüzdeki toplantıya kadar seçenekler listesinin önlerinde olması gerektiğini söyledi.

Habere göre Yunanistan başta olmak üzere İspanya, Estonya, Belçika, Avusturya, Letonya toplantıda Kıbrıs Cumhuriyeti lehine görüşlerini ortaya koydu.

İrlanda, geçtiğimiz Temmuz ayındaki taahhüdü anımsatarak şu anda karar alınması gerektiğini aksi takdirde AB’nin güvenirliliğinin sarsılacağı uyarısında bulundu.

Fransa, Türk faaliyetlerinin ciddi bir şekilde göz önünde bulundurulması ve AB’nin de reaksiyon göstermesi gerektiğinden bahsetti.

Lüksemburg ve Slovenya da Kıbrıs’a yönelik desteklerini ifade ederken seçenekler belgesinden yana da tavır ortaya koydular.

Alithia gazetesi ilgili haberi “27’ler Türkiye’ye Karşı Tedbirlerle Belge Hazırlıyor-Avrupalı Dışişleri Bakanlarından Kıbrıs’a Güçlü Destek” başlığı altında verirken Politis gazetesi “Türk Yasa Dışılığı AB Önünde”, Haravgi gazetesi ise “AB Kararları Bir Konsey’den Diğer Konsey’e” başlıklarını kullandı.