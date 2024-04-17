AB'den Kıbrıs Türk işletmelerine 4 milyon Euro’luk yeni destek

Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türk işletmeleri desteklemek için yeni bir program başlattı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Toplumunda özel sektörün gelişimine ve Yeşil Hat ticaretine destek olmak amacıyla, Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı GIZ International Services ile işbirliği içerisinde yeni bir proje başlattı.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında 4 milyon Euro bütçe ile finanse edilen ve 2 yıl sürecek olan bu proje, adanın yeniden birleşmesine yönelik çabalara katkıda bulunacak.

Proje, Kıbrıslı Türk şirketlerin ada genelindeki ekonomiye ve AB tek pazarına entegrasyonuna odaklanacak. Öngörülen destek, Kıbrıs Türk toplumundaki üretim standartları ile Avrupa Birliği genelindeki standartlar arasındaki farkı azaltacaktır. İşletmelerin dijitalleşme seviyesinin yükseltilmesi ve üretim süreçlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi sayesinde işletmelerin rekabet edebilirliği artırılacak.

Ayrıca proje, Kıbrıslı Türk şirketlerin Yeşil Hat üzerinden ticareti yapılan mal ve/veya hizmetlerinin AB standartlarına uygun olmasını sağlamaya da katkıda bulunacak.

Yeni proje kapsamında KOBİ'ler ve girişimler, hibelerin yanı sıra eğitim, danışmanlık ve iş geliştirme programlarına erişebilecek.

Hibe çağrıları ve eğitim olanakları hakkında bilgilerin AB Bilgi Merkezi’nin web sitesinden duyurulacağı açıklandı.

Komisyon, Kıbrıs Türk işletmelerine 2006 yılından bu yana toplamda 25 milyon Euro'dan fazla hibe desteği sağladığını belirtti.

Yeni hibe çağrısı bu yılın yaz aylarında duyurulacak ve yararlanıcılara proje süresi boyunca kesintisiz teknik destek sağlanacak.