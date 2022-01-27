AB’den Euroasia Interconnector Projesi için 657 milyon Euro ödenek

Avrupa Birliği’nin (AB), İsrail’den Kıbrıs’a, oradan da Yunanistan’a elektrik enerjisi götürülmesini öngören Euroasia Interconnector projesi için 657 milyon Euro’luk ödenek verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “EuroAsia İçin 657 Milyon Euro… AB’den Kıbrıs-Yunanistan Elektrik Ağlarının Bağlantısı İçin Ödenek Kararı” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, kararın Kıbrıs için önemine vurgu yaparak, ödeneğin “Avrupa’yı birleştirme” programı çerçevesinde sağlandığını yazdı.

Gazete, Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ödeneğin onaylanmasının Kıbrıs Cumhuriyeti için birçok fayda sağlayacak “mükemmel bir haber” olduğunu ve bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Haberde, AB’nin onayladığı ödeneğin Kıbrıs-Girit bağlantısının sağlanması için gereken paranın üçte birini karşıladığı ve geriye kalan paranın Avrupa Yatırım Bankası veya diğer finans kuruluşlarından alınmasını kolaylaştırdığı belirtildi.