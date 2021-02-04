AB'den Boğaziçi ve LGBT tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili son gelişmelere yönelik olarak Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Komisyon yetkilileri tarafından Euronews Türkçe'ye yapılan açıklamada "Avrupa Birliği, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı alanlarında Türkiye'de devam eden olumsuz gelişmeden ciddi şekilde endişe duymaktadır." denildi.

AB'den gelen açıklamanın devamında "meşru toplanma özgürlüğü hakkını kullanan yüzden fazla öğrencinin tutuklanması ve İstanbul Valisinin Boğaziçi Üniversitesi'nin kapsayan iki ilçede her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasaklama kararının son derece kaygı verici bir durum olduğu" belirtilerek "Türk yetkililerin AB değerleri ve standartlarına yönelik reform gerçekleşeceği beyanlarına da aykırılık oluşturmaktadır" ifadesi kullanıldı.