ABD’den Maraş ikazı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kıbrıs Büyükelçisi Judith G. Garber, ABD’nin Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinden Maraş’yla ilgili açıklamalarını geri almalarını istediğini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou ile görüşen Garber, ABD’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Birleşmiş Milletlerin müzakerelere başlanması çabalarını desteklediğini tekrarladı.

Kapalı Maraş’ın açılması konusunda Garber, ABD’nin Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğine bölgedeki faaliyetlerle ilgili açıklamalarını hemen geri alması çağrısı yaptığını söyledi.

BM'ye uzatma, Türkiye'ye Maraş uyarısı