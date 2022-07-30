ABD'den güneye su altı kamerası

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Sahil Güvenlik Polisi’ne ABD tarafından son teknoloji bir su altı kamerası hibe edildi.

Alithia gazetesi, ABD’nin, Sahil Güvenlik Polisine “Videoray Pro4” isimli bir su altı kamerası hibe ettiğini yazdı.

Gazete, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber ve Polis Müdürü Stelios Papateodoru’nun katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle teslim edilen kameranın liman ve sahil güvenlik polislerinin operasyon yetisini artıracağını yazdı.

ABD Büyükelçisi Garber törende yaptığı konuşmada, kamera hibesinin iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması amacıyla “CyCLOPS” bölgesel eğitim merkezi çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek “ABD ve Kıbrıs’ın güvenlik ve deniz çevresinin korunması konularında birlikte eğitim alıp geliştiklerini” ifade etti.