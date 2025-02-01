ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'nin Philadelphia şehrinde hasta bir çocuğu taşıdığı öğrenilen ambulans uçak, bir alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içinde 6 kişi olduğu açıklanırken, kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtildi. Uçakta bulunan altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu açıklandı. Ambulans uçağın yerleşim yerine düştüğü kaza, ABD'de aynı hafta içerisinde yaşanan ikinci büyük havacılık felaketi oldu. Geçtiğimiz günlerde başkent Washington'da yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı kaza 15 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yurtiçi ticari uçak kazası olarak tarihe geçmişti.

Kaza akşam saat 06.00'dan hemen sonra meydana geldi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) uçağın bir Amerikan-Fransız jeti olan "Learjet 55" olduğunu ve kısa bir süre önce Missouri'ye gitmek üzere Philadelphia Havaalanı'ndan havalandığını açıkladı.

Kazada tıbbi bakım için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan genç bir kız, annesi ve ona eşlik eden uçuş ve sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçakta bulunan hasta, Philadelphia'da tedavi görmüştü ve kaza meydana geldiğinde sözleşmeli bir hava ambulansıyla Meksika'daki memleketine geri götürülüyordu.

Ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, uçakta bulunan altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu belirtildi.

Bakanlık, sosyal medya platform X'te, “Havayolu şirketi, konsolosluğa uçakta Meksika uyruklu altı kişinin seyahat ettiğini teyit etti” paylaşımında bulundu.

Acil durum ekipleri, Philadelphia'nın kuzeydoğusunda perakendeciler ve gıda satış mağazalarının bulunduğu Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin dışındaki olay yerine sevk edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Philadelphia trajedisinde “daha fazla canın kaybedildiğini” görmekten “üzüntü duyduğunu” ifade etti.