ABD ve NATO'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Son yılların en önemli NATO Zirveleri arasında gösterilen liderler buluşması, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenleniyor.

Zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmak için Vilnius'a gitti.

Zirvenin iki önemli ana maddesi bulunuyor; Ukrayna savaşı ve İsveç'in NATO'ya üyeliği.

Erdoğan, Vilnius'a doğru yola çıkmadan havalimanında yaptığı açıklamada, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var" dedi.

Stoltenberg'ten AB açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini destekliyorum." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "İsveç'i mümkün olan en kısa sürede üye yapmak için çok çalışıyoruz. Vilnius'ta İsveç ile ilgili olumlu karar çıkması hala mümkün" diye konuştu.

Beyaz Saray: “Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefini destekliyoruz”

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, “Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman desteklendi ve desteklemeye devam edilecektir" denildi.

Bununla birlikte Beyaz Saray, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin "Türkiye ile AB arasında bir mesele olduğunu belirterek, "ABD'nin odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır" ifadelerini kullandı.