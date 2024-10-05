ABD savaş gemisi USS Wasp Limasol Limanı’na demirledi

ABD’ye ait uçak taşıma kapasiteli amfibi hücum gemisi USS Wasp (LHD), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol Limanı’na demirledi. AA’nın haberine göre ABD’nin GKRY’ye akredite Lefkoşa Büyükelçisi Julie Davis Fisher, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD savaş gemisinin Güney Kıbrıs’a geldiğini belirtti.

Büyükelçi Fisher, “USS Wasp’a planlı ikmal, subayları ve mürettebatının hak edilmiş dinlenme molası için Limasol’a ‘hoş geldin’ diyoruz. USS Wasp, saldırganlığı caydırmak ve bölgesel istikrarı desteklemek için Doğu Akdeniz’de.” ifadelerini kullandı.

Fisher, geminin GKRY’den ne zaman ayrılacağına dair bilgi vermedi.

İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Doğu Akdeniz’de bulunduğu iddia edilen USS Wasp (LHD), ağustos ayında da Limasol Limanı’na demirlemiş ve geminin Lübnan’dan tahliyelere yardımcı olmak üzere adaya geldiği açıklanmıştı.

Uçak taşıma kapasiteli amfibi hücum gemisi USS Wasp’ın üstünde MV22 tiltrotor tipi hava araçları ile AV-8B Harrier savaş uçakları bulunuyor.