ABD, Kıbrıs’ı ‘savaşa’ dahil edebilir

ABD’nin, İran ile İsrail arasındaki çatışmaya dahil olması halinde, İngiltere'nin Ağrotur'daki üssünde yakıt ikmal uçağı konuşlandırmak için izin isteyebileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail safında çatışmaya girme olasılığını değerlendirdiği belirtilirken, İngiliz Sky News gazetesi, Trump'ın Kıbrıs'a uçak konuşlandırmak için İngiltere'den izin isteyebileceğini bildirdi.

Sky News, ABD'nin, savaş uçaklarına uçuş sırasında yakıt ikmali yapmakta kullanılan tanker uçaklarını hem İspanya'ya hem de Yunanistan'a gönderdiğini, bir Amerikan uçak gemisinin "önümüzdeki beş ila yedi gün içinde" bölgeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Bölgedeki Amerikan güçlerinin güçlendirilmesinin "şu anda İran'ın ABD çıkarlarına karşı saldırı düzenlemesini caydırmak için tasarlanmış savunma pozisyonunda" olduğu, ancak "saldırı gücüne dönüştürülebileceği" belirtildi.

BBC, Trump'ın "İran'a saldırı planlarını onayladığını ancak saldırıp saldırmama konusunda nihai kararını vermediğini" bildirdi. Birçok haber kaynağına göre Trump, İran'ın Kum kenti yakınlarındaki bir dağın altına inşa edilen Fordow uranyum zenginleştirme tesisine saldırı düzenlemeyi düşünüyor.

Trump, Çarşamba günü ABD'yi doğrudan çatışmaya dâhil edip etmeyeceği sorulduğunda, "Edebilirim de etmeyebilirim de" demişti.

ABD'nin Kıbrıs'a uçak konuşlandırarak ülkeyi doğrudan çatışmaya müdahil etme niyetinde olduğu yönündeki haberler, İran'ın ABD, İngiltere ve Fransa'yı, İsrail'e yönelik füze saldırılarını durdurmaya yardımcı olmaları halinde bölgedeki üs ve gemilerinin hedef alınacağı konusunda uyarmasının ardından geldi.

İran'ın Lefkoşa Büyükelçisi Alirıza Salarian ise ülkesinin "bu endişeyi ilgili makamlara ilettiğini" belirterek, "Üçüncü ülkeden herhangi bir saldırı görürsek karşılık verme hakkımız var" dedi.