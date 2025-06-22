ABD, İran'da nükleer tesisleri vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçaklarının İran'da üç nükleer tesisi vurduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin vurulduğunu söyledi.

Amerikan uçaklarının İran hava sahasından ayrıldığını söyleyen Trump, operasyonu "çok başarılı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Natanz , İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi. Tahran'ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alıyor.

, İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi. Tahran'ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alıyor. Fordo , yüksek düzeyde korunan bir yeraltı uranyum zenginleştirme merkezi. Tahran'ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde.

, yüksek düzeyde korunan bir yeraltı uranyum zenginleştirme merkezi. Tahran'ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde. İsfahan tesisi, Natanz ve Fordo'da zenginleştirme için gerekli olan uranyum hekzaflorür (UF6) gazını üretiyor.

Trump, Türkiye saati ile sabah 05:00'te Amerikan halkına seslenen televizyon konuşmasında bu tesislerdeki nükleer kapasitenin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

Trump şöyle konuştu:

"Ya barış olacak ya da İran için son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak" dedi.

"Unutmayın, daha birçok hedef var. Bu geceki en zoruydu, belki en ölümcül olanı."

ABD Başkanı "barış hızla gelmezse" bu hedeflere yöneleceklerini söyledi.

İranlı yetkililer farklı açıklamalarla Natanz, Fordo ve İsfahan yakınlarındaki patlamaları teyit etti.

Ancak tesislerde ne büyüklükte hasar olduğu henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

İran devlet televizyonunun üst düzey yetkililerinden Hassan Abedini, canlı yayında bu üç tesisin "bir süre önce" boşaltıldığını söyledi.

Abedini, bu nedenle Trump'ın söyledikleri "doğru bile olsa" İran'ın "büyük bir darbe almadığını" savundu.

'Rejim değişikliği planlamıyoruz' mesajı

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News, saldırı öncesi Washington'dan "diplomatik" adımlar geldiğini bildirdi.

CBS'e göre ABD, 21 Haziran Cumartesi günü İran'a planlarının bu saldırılarla sınırlı olduğunu mesajını gönderdi. İranlı yetkililere ABD'nin "rejim değişikliği planlamadığı" söylendi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 21 Haziran'da İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin çatışmalara müdahil olmasının "çok ama çok tehlikeli" sonuçlar doğuracağını söylemişti.

İsrailli bir yetkili ülkenin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada İsrail'in ABD ile "tam koordinasyon" içinde olduğunu söyledi.

Ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

'B-2 uçakları kullanıldı'

Amerikalı bir yetkili tesislerin bombalanmasında B-2 uçaklarının kullanıldığını söyledi.

B-2, GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombasını taşıyabilen tek bombardıman uçağı.

MOP, dünyanın en büyük nükleer olmayan "sığınak delici" bombası olarak tanımlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Amerikan CBS kanalına saldırıda bu bombaların kullanıldığını teyit etti.

Yetkililer hedef alınan her bir tesise ikişer adet MOP bombası bırakıldığını söyledi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a hava saldırıları düzenledi.

İki ülke o tarihten beri birbirini karşılıklı olarak bombalıyor.

İsrail, ABD'nin saldırılara katılması çağrısı yapıyordu.

Trump, 18 Haziran'da ülkenin İran'a saldırması olasılığı hakkında "Bunu yapabilirim de yapmayabilirim de... Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor" demişti.

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada Trump'ın kararını iki hafta içinde vereceği söylenmişti.