ABD elçiliğinden Amerikalılara çağrı: “Kıbrıs’ın kuzeyini ziyaret etmeyin”

Kıbrıs'taki ABD büyükelçiliği, Pile’de yaşanan şiddet olayını gerekçe göstererek Amerikalılara Kıbrıs’ın kuzeyine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Pile bölgesindeki olayların tırmanması nedeniyle, Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını bu hafta sonu veya olayların hafiflediğine dair bir sonraki duyuruya kadar kuzeye seyahat etme planlarını yeniden gözden geçirmeleri için çağrıda bulundu.

Cuma sabahı Pile’de yaşanan Türk tarafının “izinsiz yol çalışması” girişimini engellemeye çalışan BM personeli darp edilmiş, araçlarına iş makineleriyle zarar verilmişti.