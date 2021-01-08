AB, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısından 300 milyon doz daha satın alıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısından 300 milyon doz daha satın almak için anlaştıklarını duyurdu. Birlik böylece mevcut aşı sayısını 600 milyona yükseltmiş oldu.

Yapılan açıklamada Brüksel'in, ABD'li Pfizer ve Almanya'lı BioNTech tarafından geliştirilen aşının 200 milyon adedinin siparişinin verileceği, geri kalan 100 milyonun ise ihtiyaca göre alınabileceği belirtildi.

Von der Leyen ayrıca yeni sipariş edilen aşıdan 75 milyonun yılın ikinci çeyreğinde hazır olacağını, geri kalan kısmın ise 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte tedarik edileceğini ifade etti.

AB'nin şimdiye kadar 6 farklı üretici ile aşı alım anlaşması yaptığını anımsatan Von der leyen, "Mevcut aşı portföyümüz 2,3 milyar doz aşı içeriyor. Bu tüm Avrupalıları aşılamak için fazlasıyla yeterli bir miktar" dedi.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti.