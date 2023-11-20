AB Komisyonu, Kıbrıs'ta Yeşil Hat ticaretini artırmak için yeni bir  ‘AB One Stop Shop’ açtı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ta Yeşil Hat üzerinden hâlihazırda ticaret yapan ya da yapmak isteyen işletmelere ve kişilere bilgi ve teknik yardım sağlamak üzere tasarlanan ‘Yeşil Hat Ticaretini ve İşletmeleri Destekleyen yeni AB One Stop Shop’ servisini açtı.

Uyum ve Reformlardan sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yeşil Hat ticaretinin artırılması Komisyon'un Kıbrıs'taki temel önceliklerinden birisidir. Yeşil Hat ticareti, insanları ve işletmeleri bir araya getirerek her iki toplumdan işletmeler için önemli ekonomik fırsatlar sunmaktadır. Karşılıklı ticareti teşvik etmek suretiyle, iki toplum arasında güven ve anlayışın oluşmasına katkı sağlayabiliriz” dedi.

‘One Stop Shop’ hem Kıbrıslı Rum, hem de Kıbrıslı Türk üretici ve tüccarlara Yeşil Hat ticaretine ilişkin prosedürler hakkında ve Kıbrıs Türk ürünlerinin AB pazarına sunulurken uyulması gereken AB standartları ve gereklilikleri hakkında değerli bilgiler sağlayacak. ‘One Stop Shop’, Yunanca, Türkçe ve İngilizce bilen uzmanlar istihdam edecek, üç dilli yeni bir web sitesi sunacak ve ayrıca üreticilere ve tüccarlara yönelik ağ oluşturma etkinlikleri düzenleyecek.