AB Komisyonu Kıbrıs’ı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti
Avrupa Komisyonu, mesleklerin tesciline ilişkin yönergeyi iç hukuka aktarmadığı gerekçesiyle Kıbrıs'ı AAD'a sevk etti.
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Avrupa Komisyonu, mesleklerin tesciline ilişkin yönergeyi iç hukuka aktarmadığı gerekçesiyle Kıbrıs'ı AAD'a sevk etti.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi devletlerin yürürlüğe girmeden önce mesleklerin korunmasına ilişkin yeni yasal tedbirlerin orantılılığını kontrol etmelerini gerektiren Orantılılık Direktifini (Direktif 2018/958) doğru şekilde iç hukuka aktarmadıkları gerekçesiyle Kıbrıs ve Bulgaristan'ı Avrupa Adalet Divanı’na (AAD) sevk etti.
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Etiketler : kıbrıs cumhuriyeti, avrupa komisyonu