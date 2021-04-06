AB Komisyonu Başkanı: Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemli

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ankara'da TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

İki yetkili de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusunda endişe beyan ederken, Von der Leyen ayrıca hukukun üstünlüğü uyarısında bulunarak "Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemli" çıkışı yaptı.

'ERDOĞAN'LA DÜRÜST BİR GÖRÜŞME YAPTIK'

Michel, Ankara temaslarına ilişkin değerlendirmesinde, "Erdoğan'la AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin dürüst bir görüşme yaptık" dedi. Michel, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının endişe yarattığını belirtti. Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatışmasının olumlu olduğunu belirten Michel, bu durumun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Michel, AB Konseyi'nin Türkiye'yle ekonomik işbirliği konusunda ön çalışmalara başlanması için AB Komisyonu'na çağrıda bulunduğunu da ekledi. Michel'in "Libya'daki tüm yabancı savaşçılar çekilmeli" açıklaması da dikkat çekti.

AİHM KARARLARI VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Ursula von der Leyen ise 'Erdoğan'la ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak için görüştüklerini' söyledi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden derin endişe duyduğunu belirten Von der Leyen, "Temel haklar ve hukukun üstünlüğü hayati önemde" ifadelerini kullandı; "Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemli" dedi.

Von der Leyen, Türkiye'yle daha iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini, gidişatı önümüzdeki hafta ve ayların belirleyeceğini belirtti.

SIĞINMACILAR İÇİN YENİ MALİ DESTEK VAADİ

Von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun kısa süre içinde Türkiye'deki sığınmacılara destek için bir önderi getireceğini, sığınmacılar için yardımın sürmesine bağlı olduklarını ve Türkiye'nin de 2016 tarihli sığınmacı anlaşmasına uymasının 'önemli bir iyi niyet göstergesi olacağını' söyledi.

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey iki yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinin ardından, basın toplantısı düzenliyor.

Michel:

* Erdoğan'la AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık.

* AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır.

* AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir.

Von der Leyen:

* Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük.

* Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız.

* Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasına uyması büyük bir iyi niyet gösterisi olacaktır. Türkiye'ye sığınmacılar için fon akışının devam etmesine bağlıyız. Komisyon, Türkiye'deki sığınmacılara desteği yansıtan önerileri kısa süre içinde sunacak.

* Temel haklar ve hukukun üstünlüğü AB için elzemdir.

* İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeden son derece endişeliyiz.

* (HDP'nin kapatılması talebi, hapisteki Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumu hatırlatılarak 'Doğu Akdeniz insan haklarından daha mı önemli' sorusu üzerine) İnsan hakları müzakere edilebilir değildir. AİHM kararları Kavala ve Demirtaş'la ilgili nettir. Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemlidir.