AB, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Altın Pasaport programının tamamen iptalini istiyor

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigant, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Altın Pasaport” olarak bilinen “yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi” programının tamamen sonlandırılmasını talep etti.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan Rum Haber Ajansı (KİP) kaynaklı habere göre, Wigant, program çerçevesinde hali hazırda yapılmış olan başvuruların Kıbrıs Cumhuriyeti yetkili makamlarınca incelenmesine devam edildiğini ve bunun AB hukukuna aykırı olduğunu belirtti.

Wigant, Kıbrıs Cumhuriyeti makamların programı tamamen sonlandırmaları durumunda Avrupa Komisyonu’nun durumu yeniden değerlendireceğini ifade etti.

Gazete, komisyonun geçen Çarşamba günü yayınladığı bir bildiride, AB Komisyonu’nun Kıbrıs’ı, AB hukukunu çiğnediği gerekçesiyle mahkemeye verebileceği uyarısında bulunduğunu da hatırlattı.