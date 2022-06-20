AB: Göçmen krizinde Kıbrıs’ın kuzeyi de sorumluluk üstlenmeli

Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısında büyük yükseliş görülürken, Avrupa Birliği göçmenlerin engellenmesi konusunda Kıbrıslı Türk yetkililerin de sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

Kıbrıs'ın güneyinde AB fonlarıyla yenilenen Purnara Mülteci Kampı'nda incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margharitis Schinas "Kıbrıs Türk toplumu kendilerini olan bitenler karşısında tarafsız olarak düşünmemeli" diye konuştu.

"Sorumluluk üstlenmeliler ve biz bunu onlara hatırlatmak için bir yol bulacağız" ifadelerini kullanan Schinas, AB Komiseri Elisa Ferreira'nın temmuz ayında konuyla ilgili olarak Kıbrıs'ta temaslar yürüteceğini belirtti.

Schinas AB'nin Kıbrıslı yetkililere tampon bölgede geçişleri caydırmak için AB hukukuna uygun şekilde gözetim ve denetimin iyileştirilmesine yardımcı olacaklarının da altını çizdi. AB, kuzey ve güney arasında 1974 Harekatı sonucu oluşturulan 180 kilometrelik alanı resmi sınır olarak kabul etmiyor.

Kıbrıs'ın kuzeyine varan göçmenlerin ve sığınma arayışındakilerin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan tampon bölgedeki boşluklardan yararlanarak AB üyesi olan güneye geçtiği ve sığınma talebinde bulunduğu bildiriliyor. Kuzey AB fonlarından yararlansa da, güney gibi üyelik haklarından yararlanamıyor.