AB destekli çevre projesi için çevre uzmanları istihdam edilecek

Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi kapsamında çevre uzmanı eğitmenler istihdam edilecek.

Dernekten yayımlanan bildiriye göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında istihdam edilecek çevre uzmanı eğitmenler Mağusa’da 6 ilkokulda öğrenim gören toplam 900 ilkokul öğrencisine, 50 ilkokul öğretmenine, 50 öğretmen adayına ve 30 lise öğrencisine çevre konulu eğitim sunacak.

Bildiride 13 çevre/ekoloji uzmanının istihdam edilmesinin ön görüldüğü, eğitimlerin 2022-2023 öğretim yılı boyunca, bir takvim çerçevesinde dönüşümlü olarak Türkçe dilinde sunulacağı belirtildi. İstihdam edilecek çevre uzmanlarının, çevre okuryazarlığı eğitimi müfredatının oluşturulması sürecinde de aktif rol oynayacağı kaydedildi.

Başvurular için son günün 27 Haziran olduğu kaydedilen bildiride, info@magusakulturdernegi.com e-posta adresinden daha detaylı bilgi talep edilebileceği belirtildi.

Proje kapsamında, Mağusa bölgesindeki ilkokulların, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerini ve çevreye yönelik tutumlarını belirlemek için anketlerin yapıldığı, sonuçların çevre okuryazarlığı odaklı bir eğitim müfredatının ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesi için kullanılacağı, geliştirilecek müfredatın pilot bölge olarak Mağusa uygulanacağı belirtildi.

Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor.