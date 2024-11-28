AB Araştırmacı Gazetecilik Yarışması için son başvuru tarihi 1 Aralık

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, AB Araştırmacı Gazetecilik Yarışması’na katılım için son tarihinin 1 Aralık Pazar günü olduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, başvuru için eserlerin 1 Ocak 2024 ile 1 Aralık 2024 tarihleri arasında yayımlanmış olması gerekiyor.

Kıbrıs Türk medyasında Türkçe olarak yayımlanan araştırmacı gazetecilik eserlerine sahip, Sarı Basın Kartı sahibi tüm gazeteciler veya gazeteci ekipleri yarışmaya katılabilecekken, katılımcıların başvurularını PDF formatında veya uygun elektronik formatlarda göndermeleri gerekiyor.

Başvurular, Kıbrıs Türk toplumundaki deneyimli medya profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Kazananlar ise Aralık ayında düzenlenecek resmi bir törenle duyurulacak.

Yarışmaya katılım için başvuru koşulları şöyle:

“Başvurular, belirlenen tema doğrultusunda araştırma makalesi veya araştırma dizisi şeklinde sunulmalıdır.

Çalışmalar, güçlü bir analitik bakış açısına ve özgün araştırma yöntemlerine dayanan derinlemesine analizler içermelidir.

Başvuruların son teslim tarihi: 1 Aralık 2024, Kıbrıs saatiyle gece yarısı 23:59’a kadardır.”