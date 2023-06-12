AB afişinin üzerine AKP afişi
Tayyip Erdoğan’ın Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağı haberini alan Kıbrıs’taki “AKP temsilciliği” anıtın karşısında duran AB’ye ait reklam afişinin üzerine, “Hoş geldiniz” yazılı bir afiş astı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağı haberinin alınması üzerine, AKP’nin Kıbrıs’taki “temsilciliği” anıtın karşısında duran Avrupa Birliği’ne ait bir reklam afişinin üzerine, “Hoş geldiniz” yazılı bir afiş astı.
Afişin asımıyla ilgili gerekli izinlerin alınıp alınmadığı bilinmiyor.
Saat 12.00 sıralarında Kıbrıs’ın kuzeyine gelmesi beklenen Erdoağn’ın saat 12.30 civarında, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koyup, Anıt Özel Defterini imzalayacağı açıklanmıştı.
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