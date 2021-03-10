AA, Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin için yazdığı mektuptaki ‘meyhane’ kelimesini sansürledi

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Birgün’ün haberine göre Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı (AA), Ferhan Şensoy'un yaşamını yitiren 62 yaşındaki sanatçı Rasim Öztekin için yazdığı mektubu sansürledi.

Derya Şensoy, sağlığı elvermediği için törene katılamayan Ferhan Şensoy'un, Öztekin için yazdığı mektubu okudu.

Şensoy, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Ortaoyuncular'ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti Rasim. Kısa sürede Ortaoyuncular'a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede."

Anadolu Ajansı, Rasim Öztekin için düzenlenen törene ilişkin yaptığı haberinde Şensoy'un mektubunu sansürledi.

Mektuptaki "Neşeli bir meyhanede" kısmı haberde yer almadı.