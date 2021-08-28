950 Euro’ya 'umut' vaat etti, tutuklandı

Greko Burnu açıklarında saptanan iki mülteci teknesiyle ilgisi görülen 31 yaşındaki bir kişinin dün Baf’ta insan kaçakçılığından tutuklandığı bildirildi.

Alithia’ya göre, söz konusu kişi, sığınmacı statüsüyle Rum tarafında bulunan bir Suriyelinin, aile üyelerinin Lübnan’dan tekne ile alınıp Ay. Napa’ya ulaştırılmasına yardım etmesi için 31 yaşındaki kişiye 950 Euro para verdiği ihbarında bulunması üzerine tutuklandı.

Gazete 22 Ağustos’ta Greko Burnu açıklarında durdurulan 2 mülteci teknesinden birinde bulunan ve Liman ve Deniz Polisi’ni görünce suya atlayan bir mülteciyi arama çalışmalarının başarısız olduğunu ve çalışmalara son verildiğini yazdı.

