90 işyeri denetlendi, 21 ürüne el konuldu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 90 iş yerini denetledi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, haftalık denetimlerde 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 21 birim ürün müsadere edildi.

Niteliklerine göre ise, 27 restoran, 2 imalathane, 7 kafe, 6 büfe, 2 fırın, 3 tatlı satışı, 1 bar, 18 market, 3 Off Licence, 2 bet office, 1 gıda deposu, 7 oto galeri, 1 yoga stüdyosu, 10 kuaför/güzellik/berber salonu denetlendi.

Söz konusu denetimlerde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterlere bakıldığı belirtilirken, yurttaşların Alo 185 çözüm hattını arayarak karşılaştıkları olumsuzlukları şikayet edebilecekleri kaydedildi.