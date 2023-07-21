9. Uluslararası Kite Surf Etkinliği Yedidalga’da Arda Erkan anısına yapıldı

Arda Erkan’ın 8’inci ölüm yıl dönümünde “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) himayelerinde ve Heaven Surf Club desteğiyle düzenlenen “Arda Erkan 9. Uluslararası Kite Surf Etkinliği”, 7-9 Temmuz tarihlerinde Yedidalga’da yapıldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arda Erkan’ın anısına düzenlenen kite surf etkinliği, uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmayı, ailelerle çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, “‘Ardalar Ölmesin’ hiçbir evladımız gözlerindeki yaşam pırıltısını yitirip, güzel gözlerini, hayatlarının baharında yaşama kapatmasın çabasını sürdürüyoruz” dedi. Hatipoğlu, “Arda Erkan’ın sevenlerinden birinin sosyal medyada paylaştığı ‘adı bitmek bilmez zabıtlarda geçen, mavi gözleri göğü kaplayan çocuk’ satırlarını okuduğumdan bu yana kalplerimiz Arda’lar ölmesin diye çarpıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, faaliyete büyük katkısı bulunan sörf eğitmeni Heaven Surf Club sahibi Uğur Sayılır’ın desteğiyle bu yıl 9’uncusu yapılan faaliyetler çerçevesinde “gençliği enerjilerini sporda harcamaya ve sportif yaşama yönlendirmeye” amaçlandığı açıklandı.

Açıklamaya göre “Başka Ardalar Ölmesin” etkinliğinde bu yıl ilk defa “Anı Defteri” açıldığını duyuran baba Mustafa Erkan ve eşinin duygulu anlar yaşadığı gözlemlendi. Oğulları Arda Erkan’ı tanıyan tanımayan herkesin Arda ile ilgili yazdıklarına “çok duygulandıklarını, bu sayede hiçi hiçine kaybettikleri oğullarının yaşam ışığını tekrar hissettiklerini” dile getirdiler.

Arda’nın ailesi, “Arda’mızın ruhunu gökyüzünün ve denizin mavi ruhunda selamlamak ve uyuşturucuyla mücadeleye bir katkı koymak için her zaman yanımızda olan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, tüm kite-sörfçüleri, yakın arkadaşları, sevenleri ve halkımıza teşekkür ederiz” dedi.

“Bu anlamlı etkinlikte bize destek verip etkinliğimize katılan herkes oğlumuzun ruhunu maviliklerde yaşatmakta bize güç vermiştir. O yüzden en ufak katkısı olanlara varıncaya herkese teşekkür ediyoruz” diyen Mustafa Erkan ve eşi, “Uyuşturucu ile mücadelede Ardalar rüzgar sörfüyle gökyüzünde ve dalgaların arasında kanlı canlı hep aramızda olsunlar” ifadelerini kullandılar.