9 sivil toplum örgütünden reform girişimi

Ekonomik ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş) oluşturduğu geniş tabanlı iş birliğinde farklı uzmanlıklarla deneyimlerinden yararlanarak detaylı reform önerileri ve stratejik yol haritası hazırlanacağı belirtildi.

Sivil toplum örgütleri bugün Lefkoşa Eziç'te düzenlediği basın toplantısında, ortak vizyonlarını ve yapmayı planladıkları çalışmaları aktardı. ESPA Genel Direktörü Prof. Dr. Sertaç Sonan tarafından yapılan sunumda, vizyon metni okundu ve oluşturulan altı çalışma grubunun detaylarını paylaşıldı.

Vizyon metni

Dr. Sertaç Sonan, yapılan farklı çalışmaların ülkede işlerin yolunda gitmediğini gösterdiğini belirtti. Çevreden sağlığa, eğitimden alt yapıya, enerjiden ekonomiye sorunların her geçen gün daha da kronikleştiğine işaret eden Sonan, "İktidardakiler günü kurtarmaktan öteye gidemiyorlar; uzun erimli kamusal politikalar geliştirme, denetim ve regülasyon görevlerini yerine getirmiyorlar" dedi.

Hukuk devletinin gereklerinin de yerine getirilmediğini, temel demokratik hakların geriletildiğini kaydeden Sonan, "iktidarın gücünü istismar etmekten, rant ve ayrıcalık dağıtmaktan çekinmediğini" söyledi.

Sonan, dünya hızla değişip ilerlerken yerinde saymanın, hatta bazı alanlarda geriye gitmenin kabul edilemez olduğu belirterek, hak edilen yaşam standartlarına ulaşmak için atılması gereken adımların tespit edilip, gerekli kurumsal reformları toplumsal bilinç ve kararlılıkla yapmanın zamanının geldiğini kaydetti.

Sonan, şöyle konuştu:

“Yurdumuzun daha fazla zaman kaybına tahammülü yoktur. Bu ülkenin ihtiyaçlarını toplumun iradesi belirlemelidir. Toplumun farklı kesimlerini temsil eden kurumlar olarak, iyi yönetişimi güçlendirecek, şeffaflığı artıracak, sosyal adaleti tesis edecek ve liyakati teşvik edecek bütünlüklü kurumsal reformlara duyulan acil ihtiyacın altını çiziyoruz. Kronik sorunların köküne inen bir anlayışla, sürdürülebilir bir yapının temellerini atacak kapsamlı bir dizi reform önerisini kamuoyunun gündemine taşımayı hedefliyoruz. Bu reformların uygulanması için kararlılıkla çalışmanın, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olduğu bilincindeyiz. Bu geniş tabanlı iş birliği, kurumlarımızın farklı uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanarak, açık, kapsayıcı ve çoğulcu bir şekilde sürdürülecektir. Hepimizi, her gün etkileyen sorunları çözmek için hep birlikte harekete geçmekten başka çaremiz yoktur.”

Sonan, oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanacak detaylı reform önerilerinin ve bunların uygulanmasına yönelik stratejik yol haritasının kısa süre içinde kamuoyunun bilgisine sunulacağını belirtti.

Çalışma grupları

Basın toplantısında, reformlarla ilgili oluşturulan çalışma grupları hakkında da bilgi verildi.

Oluşturulacak "Kamu Görevlileri Yasası ve Üst Kademe Yöneticileri Yasasında Liyakati Güçlendiren Değişiklikler" isimli birinci çalışma grubuyla "Kamu yönetiminde siyasi etkiden arındırılmış, denetlenebilir, hesap verebilir, liyakat ve şeffaflık esaslı bir kadro sistemi";

“Bağımsız Kurumların Güçlendirilmesi ve Siyasi Etkiden Arındırılması” isimli ikinci çalışma grubuyla “Kamu Hizmeti Komisyonu, Sayıştay, Ombudsman ve YÖDAK gibi bağımsız kurumların denetim ve düzenleme işlevlerini etkinleştirmek, bu kurumları siyasal etkiden koruyarak gerçek anlamda bağımsızlıklarını tesis etmek”;

“Yargıda Bağımsızlık ve Liyakatin Artırılması” isimli üçüncü çalışma grubuyla “Yargıda yapılan atama, terfi ve kıdem ilerlemelerinin objektif kriterlere dayandırılması”;

“Profesyonel Mesleklere Giriş Kriterlerinin Yeniden Belirlenmesi” isimli dördüncü çalışma grubuyla “Hukuk, mühendislik, tıp ve benzeri alanlarda üniversiteye ve mesleğe girişte şeffaf, ölçülebilir ve uluslararası geçerli standartlar getirmek”;

“İş Hayatında İyileştirmeler ve Özel Sektörde Adil Çalışma Şartlarının Oluşturulması” isimli çalışma grubuyla “Özel sektörde adil ücret, sosyal güvence, iş güvenliği ve sürdürülebilir bir yapı oluşturma”;

“Vatandaşlık Politikası ve Demografik Yönetim” isimli altıncı çalışma grubuyla “Vatandaşlık politikasını yurttaşlık bilincine uygun, demografik yapıyı bozmayacak şekilde düzenlemek” amaçlanıyor.