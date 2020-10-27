9 Eylül’de pozitif vaka, 1 sınıfta eğitime ara

9 Eylül İlkokulu’nda bir öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla, sınıfının geneline ve öğretmenlerine de PCR testi yapıldı. Yapılan tüm testler negatif sonuç verdi buna karşın öğrencilerin bir hafta okula gönderilmemesi yönünde karar alındı.

Okulda yaşananları YENİDÜZEN’e anlatan Müdür Hakan Özsaygın, temaslı takip ekibi ile iletişim içinde olduklarını, onların tüm önerilerine uyduklarını ve bu gerekçeyle de testi pozitif çıkan öğrencinin sınıfındaki çocukların bir hafta izole olacağını açıkladı.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Hakan Özsaygın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cuma günü öğrendik, olayı takibe aldık. Temaslı takip ekibi ile iletişime geçtik. Ne öngördüyseler yaptık. Sadece bu grubu bir hafta okula getirmeyin dedik. Bir hafta sonra yine test yapılacak. Öğretmenlerimizde hiçbir sorun çıkmadı, sadece bir çocuğumuzda çıktı. Okul genelinde velisinden izni olan 80 öğrenciye test yaptık, öğretmenlerimizin tümüne de test yapıldı, hepsi negatif çıktı. Sadece bir öğrencimize pozitif çıktı. Şu anda tüm önlemlerimizi aldık.

Bu öğrencinin hiçbir semptomu yoktu, annesi pozitif çıktığı için test oldu ve öğrenci de pozitif-çıktı.”