9 aracın dikiz aynalarını kıran zanlı, tutuksuz yargılanacak

Surlariçi’nde 9 araca kasten hasar veren zanlı Ü.E., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Hüseyin Akkaplan, zanlının 21 Eylül tarihinde 9 aracın sağ ve sol dikiz aynalarını kırarak kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini, KKTC vatandaşı olup, işsiz ve sabıkasız olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.