88 yaşındaki Güvensoy’ın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi

Açık kalp ameliyatı olamayan 88 yaşındaki Ali Güvensoy’un kalp kapağı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyatsız yöntemle değiştirildi

Açık kalp cerrahisi için yüksek risk grubunda bulunan 88 yaşındaki Ali Güvensoy, uzun süredir ileri evre aort kapak darlığı nedeniyle hekim kontrolünde yaşamını sürdürüyordu. Son dönemde ciddi kalp yetersizliği sorunu yaşayan Güvensoy, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyatsız kalp kapağı değişimi yöntemi TAVİ ile sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. İlker Gül başkanlığında Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile anjiyografi laboratuvarı ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemle Ali Güvensoy kalp sağlığına tekrar kavuştu.

Ameliyatsız kalp kapağı değişim işlemi olarak bilinen TAVİ’nin tıp literatürüne ilk kez 2002’de girdiğini söyleyen Prof. Dr. İlker Gül, o günden bu yana ameliyat olamayan veya orta-yüksek operasyon riski taşıyan pekçok hastanın bu yöntemle sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Önceleri adamızda sadece yurt dışından gelen hekimlerin kontrolü ve desteğiyle uygulanabilen TAVİ işlemi artık Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde güvenle uygulanabiliyor.