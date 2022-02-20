Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde dün gece 21.00 - 02.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yapılan denetimler çerçevesinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 22 kişi tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan denetimler sonucu ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 5 kişi ise tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 870 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 210 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan dolayı 21 araç trafikten men edildi.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise 11 kişinin kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olduğu halde kumarhanede bulunduğu tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 538 araç kontrol edilirken, 115 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 6 araç trafikten men edildi.

GİRNE

Girne’deki kıraathaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 729 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 181 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan dolayı 21 araç trafikten men edildi, bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

Araç denetimleri esnasında ayrıca tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 3 kişi ile tasarrufunda tecavüzi alet bulunduran bir sürücü tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bahis evi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 825 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 66 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 9 araç trafikten men edildi, bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

İSKELE

İskele’deki kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 250 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 51 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi, bir araç sürücüsü tutuklandı.