Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 7,2 milyon Euro değerinde önemli bir bütçeye sahip İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi, Kıbrıs Türk toplumunda yiyecek ve içecek sektörü ile birlikte saç ve güzellik hizmetleri sektörlerinde 1500’ü aşkın KOBİ'ye destek sağlayan 3 milyon Euro bütçeli 'İşletmelere Can Suyu Desteği' programının başarıyla tamamlanmasının ardından hayata geçirildi.

Hibe programının 1. aşamasında 15 kişiye kadar çalışanı olan ve destek almaya uygun bulunan 770 küçük ölçekli işletmeye 1500 Euro destek sağlandı. 2. aşamada ise, 49 kişiye kadar çalışanı olan 86 işletmeye 60.000 Euro'ya kadar hibe desteği sağlanacak. Bu işletmeler doğrudan finansal destek ve danışmanlık desteği almaya ve planlarını uygulamaya koymaya artık hazır durumda…

Programın uygunluk kriterlerini karşılayan KOBİ'ler, bir dizi hedef arasında, faaliyetlerini geliştirme veya çeşitlendirme, yeni pazarlarda rekabet edebilme ve/veya yeşil ekonomi ve dijitalleşme kabiliyetlerini gösterdiler. Bu işletmelere hibe teklifleri sunulmuş ve artık planlar uygulandıktan sonra yatırımın büyümeyi teşvik etmeye katkı sunmasını bekleyebilecekler.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek (DG REFORM) Genel Müdürü Mario Nava, bu ay içerisinde programdan yararlanan ve hibe programının desteği olmaksızın mümkün olamayacak bir hedef olan 2023 yılı sonuna kadar üç yeni istihdam yaratma ve satış cirosunda %38 oranında büyüme elde etme umudunu taşıyan bir hibe faydalanıcısının planlarını yerinde görmek üzere bir saha ziyaretine liderlik etti. Nava, işletmenin, niş bir pazara girmenin yanı sıra, yeşil ve dijital dönüşüm taahhüt etme konusundaki inovatif yaklaşımından özellikle etkilendi.

İstihdamın Korunması ve Yaratılması Programının nihai amacı Kıbrıs Türk toplumunda ekonominin pandemi sonrasındaki istikrarını olumlu yönde etkiliyor. Program, yeni ekipman alımı ve istihdamı finanse etmenin yanı sıra uzun vadede istihdam kaybı yaşanmasını önlemek ve işletmelerin sürdürülebilir bir büyümeye sahip olmasını teşvik etmek amacıyla uzman desteği de sunacak Program çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumunda toplamda 240 kadar yeni iş imkânı ve çıraklık desteği sağlanacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen hibe programı, Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ile işbirliği halinde yürütülmekte olup, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve NI-CO tarafından uygulanan 'İnovatif Girişimcilik ve Diyalog' Projesi kapsamında yönetiliyor.