85 bin Kıbrıslı Türk, Avrupa Parlamentosu seçiminde oy kullanabilecek

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliği Ofisi, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan 85 bin Kıbrıslı Türk’ün seçmen kaydının otomatik olarak yapıldığını açıkladı.

6-9 Haziran 2024’de yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanacak olan ve Kuzey’de yaşayan 85 bin Kıbrıslı Türk'ün seçmen kaydının otomatik olarak yapıldığını açıklayan Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Andreas Kettis, normalde seçmen kayıtlarının seçmenlerin kendileri tarafından başvuruyla yapılması gerektiğini ancak Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Türk seçmenler için bunun otomatik olarak yapıldığını belirtti.

Bir grup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecinin katıldığı Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun ortak etkinliğinde gündeme gelen konuyla ilgili konuşan Kettis, seçmelere kayıtlarını ve seçim günü nerede oy kullanacaklarını önceden kokntrol etmeleri çağrısında bulundu.