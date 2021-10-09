839 bin 77 abone var, internet halen 3G’de

Teknolojide yaşanan ilerlemeyle birlikte cep telefonu kullanımı arttı, sektör gelirleri de yükseldi. Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK)’nın Haziran sonu itibarını kapsayan raporuna göre; kayıtlı mobil abone sayısı 839 bin 77’ye ulaştı. 2013’te 115 bin olan akıllı telefon ve tablet kullanıcısı, 8 yılda yüzde 191 artışla 334 bine çıktı.

Ayşe GÜLER



Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonu kullanımı arttı, sektör gelirleri de yükseldi. Adanın kuzeyinde kullanım artarken, internet hızı ise yerinde saydı, 3G’nin ötesine geçilemedi. Güneyde 5G kullanımı başlarken, Kıbrıs’ın kuzeyi 3G hızına mecbur kaldı.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK)’nın Haziran sonu itibarını kapsayan raporuna göre; kayıtlı mobil abone sayısı 839 bin 77’e ulaştı.



2013’te 115 bin olan akıllı telefon ve tablet kullanıcısı, 8 yılda yüzde 191 artışla 334 bine çıktı.

Bununla birlikte mobil iletişimde (Turkcell ve Telsim) net satış gelirleri 98 milyon 482 bin 394 TL olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu gelirlerin 35 milyon 123 bin 862 TL’si ‘ses’ yani yapılan görüşmelerden elde edildi, 19 milyon 702 bin TL’si internet, 3 milyon 279 bin TL’si de SMS oluşturdu.

Konuştukça konuştuk…

2021 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, elektronik haberleşme sektöründe kayıtlı mobil abone sayısı 839 bin 77.

Söz konusu dönemde cep telefonlarıyla hem yurt içi hem de yurt dışına yapılan aramalarla toplamda 350 milyon dakika konuşulduğu görüldü.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla vatandaşların yüzde 20 oranında cep telefonlarıyla daha fazla konuştuğu görüldü.

Girne ilk sırada

Ülkede 749 baz istasyonunun kurulu olduğu rapora yansıdı.

Baz istasyonlarının ilçelere göre dağılımında Girne başı çekti, söz konusu bölgede 243 baz istasyonu olduğu kayıtlara geçti.

Lefkoşa’da 240, Mağusa’da 129, İskele’de 78, Güzelyurt’ta ise Mobil haberleşme sektöründe; 2013’te 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı, 8 yılda yüzde 191 artışla 334 bine ulaştı.

Türkiye, İngiltere, Nijerya…

Vatandaşlar cep telefonlarıyla en fazla Türkiye, İngiltere, Nijerya, Kıbrıs’ın güneyini aradı.

Mobil abone kullanıcıları en fazla Türkiye, İngiltere ve Nijerya’dan arama kabul etti.

155 polis imdat ilk sıralarda!

Cep telefonlarından en fazla aranan ‘kısa numaralar’ ise 533 (K.K. Turkcell müşteri hizmetleri), 155 (Polis İmdat), 188 (KIB-TEK) ve 112 (Ambulans) oldu.

12,7 milyon SMS…

Yalnızca konuşma değil, gönderilen SMS sayısı da söz konusu dönemde çoğaldı.

Nisan-Haziran döneminde mobil kullanıcılar 12,7 Milyon adet SMS gönderdi.