83 iş yeri denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkent Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 26 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında 83 iş yerini denetledi.

Denetimler kapsamında 4 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri çevre kirliliği ve gayrı sihhi ortamdan dolayı faaliyetten men edildi, 3 iş yerine de Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

LTB ekipleri iş yerlerinin Kovid-19 virüsüne karşı aldıkları tedbirleri de kontrol ediyor

Bu çerçevede LTB ekipleri, 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen denetimde, Kovid-19’a karşı hem iş yeri çalışanlarının hem de yurttaşların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili iş yeri sahipleri ve çalışanlarına bilgiler verdi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi’nin koordineli çalışması ile yapılan denetimlerde ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarılara uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.