83 günde 44 atama

Fehime ALASYA

Ersan Saner’in Başbakanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Azınlık Hükümeti ekonomideki krize ve salgına rağmen “üst kademe yöneticileri” atanmasında bir rekora imza attı.



9 Aralık 2020’de kurulan Azınlık Hükümeti, göreve geldiği günden bu yana 82 günde 42 atama yaptı. Tüm bu atamalar Resmi Gazete’de yayınlandı, yürürlüğe girdi. Devletin çeşitli kurumlarındaki atamalar en çok da Ocak ayında yapıldı.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin ilk ataması 24 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı, Daire Müdürü ve Daire Özel Kalem Müdürlüğü ile başladı. Aralık ayında ayağının tozuyla göreve gelen hükümet ilk etapta bu ay içinde 3 ismin atamasıyla işe koyuldu.

Aralık ayını takip eden Ocak ayında yapılan 21 atama Resmi Gazete’de yayınlanırken, Şubat ayında ise 18 atama yapıldı. 83 günde yapılan 44 atamada ikisi Bakan olmak üzere toplam 49 kişi görevinden alınarak yerine farklı isimler atandı.

RESMİ GAZETE’DEKİ ATAMA TARİHLERİ VE İSİMLER:

MADDE MADDE DİKKAT ÇEKİCİ

1 Mart 2021: Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü’ne Elif Pekri atandı.

1 Mart 2021: Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevine Nazım Ced atandı.

27 Şubat 2021: Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Mevkiine Pembe İnanç Unan Ersöz atandı.

27 Şubat 2021: Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Meclis Genel Sekreteri Mevkiine Seral Fırat atandı.

26 Şubat 2021: İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine Erhan Akar atandı.

26 Şubat 2021: İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine Elmas Kavunoğlu atandı.

25 Şubat 2021: Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine Mustafa Mesut Ener atandı.

25 Şubat 2021: Sağlık Bakanlığı, Müsteşar görevine Dr.Düriye Deren Oygar atandı.

23 Şubat 2021: Kalkınma Bankası Yönetim Kuruluna 3 ÜYE ATAMASI YAPILDI. Hasan Tosunoğlu, Serdar İlhan ve Enver Hoca atanan isimler oldu.

22 Şubat 2021: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi Müdür mevkiine Mehmet Yılmabaşar atandı.

22 Şubat 2021: Maliye Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Mevkiine Mehmet Ercilasun atandı.

20 Şubat 2021: Sağlık Bakanı mevkiine UBP Girne Milletvekili Dt. Ünal Üstel atandı.

20 Şubat 2021: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı mevkiine UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay atandı.

19 Şubat 2021: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi llık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst'ün atanmalarına karar verildi.

18 Şubat 2021: Sosyal Sigortalar İdare Meclisi Başkanlığına Çelebi Ilık Atandı.

16 Şubat 2021: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlık Müdürlüğü mevkiine Salih Canseç atandı.

16 Şubat 2021: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Müsteşar mevkiine Suat Yeldener atandı.

5 Şubat 2021: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Okul Müdürü Mehmet Dincer Faruk'un, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atanmasına karar verildi.

1 Şubat 2021: İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine Gürkan Kara atandı.

1 Şubat 2021: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Bünyamin Merhametsiz atandı.

1 Şubat 2021: Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine Özdemir Kalkanlı atandı.

28 Ocak 2021: İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaymakam Mevkiine Bora Akkuş atandı.

28 Ocak 2021: İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakam Mevkiine Hüseyin Gültekin atandı.

28 Ocak 2021: İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdür Mevkiine Emine Azimli atandı.

26 Ocak 2021: Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürü Mevkiine Fuat Tek atandı.

26 Ocak 2021: Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdürü Mevkiine Mustafa Yeşil atandı.

21 Ocak 2021: İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdür Mevkiine Osman Çağakan atandı.

21 Ocak 2021: Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdür Mevkiine Hande Kayasal atandı.

21 Ocak 2021: İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdür Mevkiine Mehmet Kardan atandı.

21 Ocak 2021: İçişleri Bakanlığı Müsteşar Mevkiine Emre Hacı atandı.

21 Ocak 2021: İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdür Mevkiine Berna Selengin atandı.

21 Ocak 2021: KIB-TEK Yönetim Kuruluna 5 yeni üye atandı: Turan Büyükyılmaz (Başkan) Ahmet Ataksoy (As Başkan) Ömer Çete (Üye) Ali Alkın Önder (Üye) Bülent Kaya (Üye)

21 Ocak 2021: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mevkii'ne Meray Dürüst atandı.

19 Ocak 2021: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Can Doratlı atandı.

14 Ocak 2021: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mevkiine Mete Topçu atandı.

14 Ocak 2021: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman Ve Bölge Müdürü Mevkiine Ahmet Nergiz atandı.

12 Ocak 2021: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Mevkiine Özgü Bayraktar atandı.

11 Ocak 2021: Cevdet Eren Çelebi, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine atandı.

11 Ocak 2021: Ufuk Turganer, Dışişleri Dairesi Genel Müdür mevkiine atandı.

11 Ocak 2021: Efsun Kaşif Salel, Dişişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atan atandı.

11 Ocak 2021: Başbakanlık, Özel Kalem Müdürü Mevkiine Özder Fidaner atandı.

6 Ocak 2021: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mevkiine Hande Güzoğlu atandı.

24 Aralık 2020: Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı mevkiine Okan Donangil atandı

24 Aralık 2020: Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü mevkiine Serkan İlseven atandı.

24 Aralık 2020: Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü mevkiine Çağın Zort atandı.