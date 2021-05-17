% 82: Geçişler yeniden başlasın

Kıbrıs’ın iki yanında geçişlerin yeniden normalleşmesi için görüşmeler sürerken, Metron Araştırma Şirketi Anketi’ne göre Kıbrıslı Türklerin % 82’si “geçişler yeniden başlasın” diyor.



Pandemi sürecinden itibaren karantina baskısıyla adadaki serbest dolaşım engellenirken, 450 güne yakın zamandır barikatlarda sessizlik yaşanıyor.



Metron Araştırma Şirketi, 650 kişilik örnekleme “geçişlerin yeniden başlaması hakkında ne düşündüklerini” sordu.



Ankete göre halk kapıların yeniden açılmasını, geçişlerin başlamasını istiyor. Metron Araştırması’na katılan yurttaşların yüzde 82’si Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında geçişlerin yeniden normalleşmesi talebini dile getirdi.



“Kontrol noktaları kapalı kalsın ve geçişler başlamasın” diyenlerin oranı ise yüzde 13’te kaldı.



Metron’un dün tamamlanan 650 kişilik anketine katılanların yüzde 5’lik bir bölümü ise konu hakkında fikri olmadığını ifade etti.